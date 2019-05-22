В Казани впервые состоится чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 25 мая 2019 года в Казани состоится первый чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги среди мужских и женских сборных команд вузов Республики Татарстан. В соревнованиях примут участие команды 14 вузов республики, сообщает пресс-служба АО «Татспиртпром».

В «Высшем дивизионе» ожидается участие 5 команд: КНИТУ-КАИ, КГАСУ, КГЭУ, К(П)ФУ и Поволжской академии спорта. В «Дивизионе А» за звание чемпиона поборются девять команд: КГАВМ им. Баумана, КФ РГУП, Университет Иннополис, КазГИК, КИУ им. В. Г. Тимирясова, ТИСБИ, ККИРУК, КГТ им. Жиганова и Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ». Первый в России Чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги пройдет в Центре пейнтбола РТ.

Организаторами соревнований стали Министерство спорта Республики Татарстан, Федерация пейнтбола Республики Татарстан и Региональная молодёжная общественная организация «Молодежное физкультурно-спортивное общество «Буревестник» РТ.



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