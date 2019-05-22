Татар-информ

22 мая 2019, 23:24

Спорт

Челнинцы вернулись с медалями со Второго первенства Европы KWU по киокусинкай

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Спорт

Челнинцы вернулись с медалями со Второго первенства Европы KWU по киокусинкай

В состязаниях приняли участие 400 спортсменов из 26 стран, в том числе из Германии, Польши, Болгарии.

(Набережные Челны, 22 мая, «Татар-информ»). Челнинцы вернулись с медалями со второго первенства Европы KWU по киокусинкай, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома Автограда.

Второе первенство Европы KWU по киокусинкай среди юношей и девушек прошло в Берлине. В состязаниях участвовали 400 представителей из 26 стран, в том числе из Германии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Белорусии и других. Сборная России по итогам соревнований заняла первое место. 

Свой вклад в общую победу сделали четыре челнинских спортсмена из школы № 12.Так, Елизавета Бормотова завоевала золотую медаль в возрастной категории 14-15 лет в весе до 45 килогаммов. Илья Черников стал третьим среди 12-13-летних в весовой категории до 45 килограммов. 

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