Рустам Минниханов примет участие в российско-китайском ЭКСПО в Харбине

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В ходе встречи с членом Госсовета Китая господином Ван Юном Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что примет участие в VI российско-китайском ЭКСПО, сообщает пресс-служба руководителя республики.

ЭКСПО пройдет в Харбине, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, с 15 по 19 июня. По словам замглавы канцелярии Правительства провинции Син Айго, главной темой мероприятия станут перспективы и возможности межрегионального сотрудничества двух стран, передает ТАСС.

Кроме того, Президент РТ сообщил господину Ван Юну о том, что он откроет Дни экономики и культуры Татарстана в КНР.

Встреча с китайской делегацией состоялась в Казанском Кремле. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Татарстаном и провинциями Китая в рамках российско-китайских отношений.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.