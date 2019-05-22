(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 135 IT-чемпионов Татарстана будут награждены смартфонами на торжественной церемонии, которая пройдет 23 мая в Казани, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

30 апреля завершился второй этап конкурса среди школьников «IT-чемпион», организаторами которого являются Министерство информатизации и связи РТ и Министерство образования и науки РТ.

В двух этапах «IT-чемпиона» приняли участие более 120 тысяч конкурсантов со всей республики. Дети обучали родителей и других взрослых родственников получать услуги на Портале госуслуг РТ, а за каждую совершаемую ими транзакцию на Портале зарабатывали баллы. Организаторы конкурса отмечают, что количество старших лиц, помогающих накопить баллы одному ребенку, не ограничено - шансы детей на победу увеличивались с каждым обученным и привлеченным взрослым.

Наибольшее количество баллов во втором этапе конкурса набрал школьник из Кайбицкого района – 11 тысяч. В тройке лидеров держатся ребята из Тюлячинского и Сабинского района (11 544 и 9 333 баллов соответственно).

Самые активные классные руководители в каждом районе и городском округе, чей класс набрал наибольшее среднее количество баллов, также будут награждены.

На торжественную церемонию награждения приглашены 135 школьников со всей республики. Для юных IT-чемпионов подготовят мастер-классы различной тематики, угощения, концертную программу, будут работать фотозоны.



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