Татар-информ

22 мая 2019, 15:45

Происшествия

В Татарстане подросток за рулем легковушки устроил ДТП в поле, в котором погиб 8-летний ребенок

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Происшествия

В Татарстане подросток за рулем легковушки устроил ДТП в поле, в котором погиб 8-летний ребенок

В результате аварии различные травмы получили водитель-подросток и 15-летний пассажир отечественной легковушки.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В Татарстане 14-летний подросток за рулем «Жигулей» 7-й модели устроил ДТП в поле, в котором погиб 8-летний ребенок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В минувший понедельник, 20 мая, в 18.30 на 3-м км полевой дороги между селами Новое Дрожжаное и Новые Ишли 14-летний мальчик за рулем автомобиля "Жигули" 7-й модели, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и допустил опрокидывание транспортного средства», – рассказали агентству в Госавтоинспекции Татарстана.

В результате аварии 8-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель-подросток, а также 15-летний пассажир с различными травмами были госпитализированы.

Стоит отметить, что ни водитель, ни юные пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
 

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