Союз WorldSkills в Казани: Все преподаватели в этом году сдадут демонстрационный экзамен

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На сегодняшний день по федеральной программе «Пять тысяч мастеров» для повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения из регионов России недобрано около 2 тысяч заявок. Кроме того, в этом году все преподаватели-мастера сдадут демонстрационный экзамен. Об этом сообщила сегодня заместитель гендиректора по подготовке кадров Союза WorldSkills Светлана Крайчинская на сессии «Опыт регионов в реализации проектов движения», организованной в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани.

«Видимо, уже слишком много денег влито в систему профессионального образования, поскольку многие от них отказываются. Я это говорю не голословно, а по поводу реализации двух наших программ. Одна из них касается повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. Многие ее знают под названием „Пять тысяч мастеров“. В ноябре – декабре прошлого года каждый регион внес свои заявки на платформу, прошел месяц, Минпросвещения РФ установило квоты. По итогам мы не добрали около двух тысяч заявок. Вы не регистрируете своих преподавателей даже на те компетенции, на которые ранее заявлялись», – сообщила спикер, обращаясь к представителям регионов.

Светлана Крайчинская рассказала об особенностях программы. В федеральном национальном проекте «Молодые профессионалы» установлен показатель – к 2024 году 35 тысяч преподавателей повысят квалификацию, из них 10 тысяч будут сертифицированы как эксперты WorldSkills.

«Мы вводим специальную процедуру – сертифицированный эксперт-мастер. Это преподаватель, мастер, который владеет профессиональной компетенцией, прошел программу повышения квалификации и подтвердил свои профессиональные умения. В этом году обучаем 5300 человек, из них 1000 – сертифицируем. Эти сертифицированные мастера-эксперты смогут стать главными экспертами на демонстрационном экзамене. Предлагаем всем в этом году направить людей, которые сдадут хорошо программу», – сообщила Крайчинская.

Она также отметила, что в этом году все преподаватели-мастера будут сдавать демонстрационный экзамен по одному из кодов, который предусмотрен для демонстрационных экзаменов студентов. То есть все преподаватели, желающие обучать студентов, должны показать, что умеют это делать.

Отметим, что по поручению Президента РФ предусмотрено ежегодное повышение квалификации не менее чем пяти тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям с учетом стандартов «Ворлдскиллс».



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