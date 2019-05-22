Проект развития общественных пространств РТ вошел в шорт-лист премии The Sustainable City Awards

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Проект развития общественных пространств РТ вошел в шорт-лист лондонской премии The Sustainable City Awards. Программа стала одной из трех номинантов на победу в категории «Инновационные пространства», сообщает официальная группа «Парки Татарстана» в социальной сети «Вконтакте».

«Поздравляем программу развития общественных пространств Республики Татарстан! Вы попали в шорт-лист категории „Инновационные пространства“», — опубликовали поздравление на своем Twitter-канале организаторы премии.

Разные организации, от малых групп до крупнейших транснациональных корпораций, вне зависимости от их местоположения могут стать обладателями награды международного конкурса. На премию номинируют проекты, которые показывают лучшие примеры инновации и передового опыта, направленного на создание более умного, здорового и экологически чистого мира.

Премия была организована в 2001 году Муниципальной корпорацией лондонского Сити. В этом году ее координацией занимается благотворительная организация Лондонская биржа устойчивого развития (London Sustainability Exchange).

Победители станут известны в июле.



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