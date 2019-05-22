Полгода исправительных работ получила алиментщица из Татарстана, задолжавшая детям 270 тыс. рублей

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Полгода исправительных работ получила 39-летняя жительница Татарстана, задолжавшая детям более 270 тыс. рублей алиментов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в период с ноября 2018 года по апрель 2019 года 39-летняя жительница Дрожжановского района республики уклонилась от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Общий долг по алиментам составил более 270 тыс. рублей», – уточнил Галиев.

Стоит отметить, что ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд признал нерадивую мать виновной по статье «Неуплата средств на содержание детей» и назначил ей наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.



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