Минниханов: С провинциями реки Янцзы мы поддерживаем торгово-экономические и туристические связи

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Татарстан активно взаимодействует с китайскими партнерами, отметил сегодня во время встречи с членом Госсовета Китая господином Ван Юном Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента.

Приветствуя гостей, Рустам Минниханов отметил, что очень рад встрече накануне заседания совета по межрегиональному сотрудничеству России и Китая в формате «Волга — Янцзы», который пройдет в Чебоксарах. По его словам, совет сотрудничества подобного формата является хорошей площадкой для межрегионального взаимодействия.

«С провинциями реки Янцзы мы поддерживаем торгово-экономические, культурные, научно-образовательные и туристические связи. Однако, на наш взгляд, уровень экономического сотрудничества пока не соответствует объему официальных контактов. Надеемся, что третье заседание совета „Волга — Янцзы“ в Чебоксарах придаст новый импульс инвестиционному взаимодействию между нашими компаниями», — высказал пожелание Президент РТ.

Он также поблагодарил руководство двух стран за создание благоприятных условий для развития межрегиональных контактов в рамках российско-китайских отношений.

«Важность работы на уровне регионов подчеркивается и тем, что прошлый и нынешний годы объявлены годами межрегионального сотрудничества России и Китая», — отметил Рустам Минниханов.

По итогам 2019 года товарооборот между двумя странами вырос на 24,5% и составил рекордные 108 млрд долларов, а между Татарстаном и КНР — более чем на 10%, составив 630 млн долларов. Также Президент РТ напомнил, что между республикой и китайскими провинциями Шаньдун, Сычуань, Хунань, Аньхой, Чжэцзян, Хэйлунцзян подписано шесть соглашений о сотрудничестве и 14 — между муниципальными образованиями.

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