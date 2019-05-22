Год в колонии проведет житель Казани за серию краж велосипедов из подъездов

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Год в колонии проведет казанец, укравший 13 велосипедов, лазерный дальномер и несколько автоаккумуляторов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в период с июля по октябрь 2018 года 24-летний житель Казани похитил из подъездов домов в Советском и Ново-Савиновском районах города 13 велосипедов. Похищенное он продавал либо сдавал в ломбард. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тыс. рублей», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Кроме того, 5 октября прошлого года мужчина украл из магазина стройматериалов лазерный дальномер стоимостью 5 тыс. рублей. Также было установлено, что в октябре и ноябре 2018 года он похищал из припаркованных машины аккумуляторы. Общий ущерб автовладельцев составил 28 тыс. рублей.

Казанец свою вину полностью признал и возместил ущерб.

Суд признал мужчину виновным по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину» и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.



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