Татар-информ

22 мая 2019, 14:55

Происшествия

Год в колонии проведет житель Казани за серию краж велосипедов из подъездов

Рекомендуем

Происшествия

Год в колонии проведет житель Казани за серию краж велосипедов из подъездов

24-летний мужчина свою вину полностью признал и возместил потерпевшим материальный ущерб.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Год в колонии проведет казанец, укравший 13 велосипедов, лазерный дальномер и несколько автоаккумуляторов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в период с июля по октябрь 2018 года 24-летний житель Казани похитил из подъездов домов в Советском и Ново-Савиновском районах города 13 велосипедов. Похищенное он продавал либо сдавал в ломбард. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тыс. рублей», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Кроме того, 5 октября прошлого года мужчина украл из магазина стройматериалов лазерный дальномер стоимостью 5 тыс. рублей. Также было установлено, что в октябре и ноябре 2018 года он похищал из припаркованных машины аккумуляторы. Общий ущерб автовладельцев составил 28 тыс. рублей.

Казанец свою вину полностью признал и возместил ущерб.

Суд признал мужчину виновным по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину» и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Италии перевернулся туристический автобус с россиянами

Новости дня
15:21
Полгода исправительных работ получила алиментщица из Татарстана, задолжавшая детям 270 тыс. рублей

39-летняя жительница Дрожжановского района республики около полугода не выплачивала деньги на содержание своих несовершеннолетних детей.

15:18
Минниханов: С провинциями реки Янцзы мы поддерживаем торгово-экономические и туристические связи

Президент РТ встретился с членом Госсовета Китая господином Ван Юном.

15:06
За пять лет Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ принял более 21 тыс. обращений граждан

По словам Дмитрия Романова, за этот срок общественному контролю удалось повысить коммунальную грамотность в сфере ЖКХ.

14:55
Год в колонии проведет житель Казани за серию краж велосипедов из подъездов

24-летний мужчина свою вину полностью признал и возместил потерпевшим материальный ущерб.

14:54
Воркшопы, лектории и «Точка кипения»: как в Татарстане празднуют День предпринимательства

На этой неделе самозанятые и бизнесмены обсудят интернет-торговлю, высокие технологии, цифровое будущее.

14:46
Выпускник татарстанской «Фабрики предпринимательства» открыл японскую парикмахерскую в Америке

«Фабрика предпринимательства» выпустила порядка 3,5 тыс. выпускников, участниками мероприятий проекта стали 45 тыс. человек.

14:31
В Татарстане возле ж/д станции Бирюли поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Трагедия произошла сегодня на 820-м км перегона Бирюли – Высокая Гора.

14:28
В Нижнекамском районе планируют построить 19 мини-ферм за год

Новые фермы появятся во многих нижнекамских селах: от Простей до Кармалов.

14:18
В финал WorldSkills Russia прошли три команды от Татарстана по направлению «Предпринимательство»

Минэкономики РТ готовит молодых профессионалов по компетенциям «Предпринимательство» и «Предпринимательство (Юниоры)».

14:06
Минтруд РТ подвел первые итоги пилотного проекта публичного формирования целей

Центры занятости усилили адресную работу с обратившимися к ним гражданами, рассказала член экспертной группы от Минтруда Маргарита Максимова.

13:48
Союз WorldSkills Russia подписал в Казани соглашение с ведущим производителем сетевого оборудования

Документ подписан на площадке VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

13:34
Члену Госсовета Китая рассказали о возможностях «Ансата» на Казанском вертолетном заводе

Премьер-министр РТ Алексей Песошин и член Госсовета Китая Ван Юн посетили одно из старейших авиапредприятий Казани.

13:23
Представитель WorldSkills Russia: Татарстан – в пятерке лидеров по количеству юниоров

В Казани за круглым столом обсудили перспективы развития движения WorldSkills Russia Juniors.

13:23
В Италии перевернулся туристический автобус с россиянами
13:16
Эксперт в Казани: Число регионов-участников WorldSkills Juniors за год в стране выросло до 76

В 20 регионах России соревнования для юниоров по стандартам WorldSkills за последний год прошли более чем по 10 компетенциям.

13:04
Специальный интернет-сервис подскажет татарстанцам, как найти участок для праймериз «Единой России»

В Татарстане 26 мая откроются 460 участков для предварительного голосования партии «Единая Россия».

13:01
В Набережных Челнах разыскивают водителя, который сбил 10-летнего мальчика

При столкновении ребенок ударился головой, родные его отвезли в БСМП, где ему была оказана медицинская помощь.

12:53
Все участки для праймериз «Единой России» в Казани получат бюллетени до конца дня

Для предварительного голосования в республике выпустили 800 тыс. бюллетеней, на каждый из которых наклеили специальную марку.

12:40
Новый сезон «Том Сойер Феста» в Казани стартует с началом июня с дома на Калинина, 12

К июлю татарстанские волонтеры надеются получить одобрение Минкульта России для участия в реставрации объектов культурного наследия.

12:34
В «Хазинэ» откроется выставка «Русский букварь» в рамках празднования Дня славянской письменности

В проекте «Русский букварь» Казань представил лидер современной печатной графики РТ Александр Артамонов, который выполнил для букваря букву «П».

12:20
На набережной Кабана покажут дебютный фильм татарстанского режиссера Максима Кунина

Кинопоказы цикла «Время кино у озера Кабан» будут проходить еженедельно при условиях хорошей погоды.

12:13
Госавтоинспекторы Казани проверят городские и междугородние автобусы

Очередной рейд пройдет завтра в Кировском районе города.

11:59
На переходе в Казани водитель иномарки сбил двоих пешеходов

ДТП произошло на Советской улице.

11:51
Юных казанцев приглашают на открытый урок по гольфу

Занятие пройдет 25 мая в 18.00 на детской аллее Кремлевской набережной.

11:45
Казанский Кремль принимает Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие»

С 22 по 24 мая экспозиции, смотры-конкурсы, лекции и мастер-классы смогут свободно посетить все желающие от профи до детей.

События