В преддверии Международного дня защиты детей в Казани пройдет День правовой помощи

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В преддверии Международного дня защиты детей в Казани организуют День правовой помощи гражданам, сообщает пресс-служба мэрии г. Казани.

13 мая с 10.00 до 13.00 в Доме дружбы народов Татарстана горожане смогут задать интересующие вопросы относительно защиты прав и интересов несовершеннолетних. На них ответят представители отраслевых министерств и ведомств, правоохранительных органов, прокуратуры, а также Адвокатской палаты Республики Татарстан.

Казанцы смогут проконсультироваться по таким темам, как соблюдение права ребенка на жизнь, на защиту от жестокого обращения, насилия и на безопасность, на охрану здоровья и здоровое развитие, соблюдение права ребенка жить и воспитываться в семье, соблюдение прав и законных интересов ребенка в сфере образования, соблюдение права на социальное обеспечение, а также соблюдение жилищных и иных имущественных прав и законных интересов ребенка.

Цель мероприятия – оказание консультативной, правовой помощи и юридической поддержки гражданам.



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