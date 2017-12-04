За пять лет Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ принял более 21 тыс. обращений граждан

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). За пять лет существования Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ принял более 21 тыс. обращений граждан, 13 тыс. из которых — обращения на горячую линию. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

«За пять лет существования общественного контроля было решено большое количество проблем граждан. За этот период времени было порядка 21 тыс. обращений граждан, из них 13,5 тыс. — это обращения на горячую линию», — рассказал спикер.

По его словам, за этот срок общественному контролю удалось повысить коммунальную грамотность в сфере ЖКХ. Также он отметил заметное снижение социальной напряженности и рост гражданской активности населения.

Романов добавил, что в течение пяти лет работы было проведено более 500 совещаний с представителями управляющих компаний и ТСЖ, обучено более 700 председателей и советов многоквартирных домов и собственников жилья.

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