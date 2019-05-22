Татарстанцы заняли первые места всех направлений Всероссийского научно-технического конкурса

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Всероссийский научно-технический конкурс среди юнармейцев прошел с 14 по 17 мая в Туле. В мероприятии приняли участие более 100 юнармейцев из 14 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Республику Татарстан представляли 16 школьников из Альметьевского, Нижнекамского муниципальных районов и г. Иннополис.

Татарстанцы заняли первые места всех направлений конкурса.

Победителями направления «робототехника» стали ученики лицея Иннополис Богдан Осотов и Данил Фахрутдинов, направления «беспилотные летательные аппараты» – Тимофей Белинский, Булат Гибаев, Мурат Мифтахов, Никита Тимофеев – все ученики лицея Иннополис.

Лучшими в направлении «космическая разведка» стали представители Альметьевского муниципального района: ученики лицея №2 Камиль Давлетгараев и Элина Рахимова и ученик средней общеобразовательной школы №20 Илья Николаев.

Призовое 3-е место в направлении «материаловедение (композитные материалы)» увезли с собой Раиль Нугманов и Алексей Сергеев (Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублённым изучением отдельных предметов, Центр технического творчества и профориентации (Детский технопарк «Кванториум») Нижнекамского муниципального района).



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