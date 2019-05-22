Камерный оркестр La Primavera выступит на Последнем звонке для слабовидящих детей Казани

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 23 мая на празднике «Последний звонок» в казанской школе № 172 для слабовидящих детей состоится выступление казанского камерного оркестра La Primavera, сообщают организаторы.

Выступление оркестра состоится в рамках благотворительного проекта «Мы вместе!», основная цель которого привлечь внимание общественности к детям с ограниченными возможностями, способствовать их творческому развитию и самореализации в современном мире.



В рамках данного проекта ведущие творческие коллективы республики взяли шефство над коллективами художественной самодеятельности детей с ОВЗ.



Трепетное отношение профессиональных музыкантов позволяет развиваться способностям и талантам детей, способствуя развитию чувства полноценного развития в обществе.



В проекте принимают участие спецшколы и интернаты городов и районов совместно с центром искусств «Шарм», камерным оркестром «Новая музыка», городским женским джаз-оркестром «Фантазия», казанским камерным оркестром La Primavera, Академией популярной музыки Игоря Крутого и другими.



Начало в 12.00.

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