Татар-информ

22 мая 2019, 14:18

Экономика и финансы

В финал WorldSkills Russia прошли три команды от Татарстана по направлению «Предпринимательство»

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Экономика и финансы

В финал WorldSkills Russia прошли три команды от Татарстана по направлению «Предпринимательство»

Фото: архив

Минэкономики РТ готовит молодых профессионалов по компетенциям «Предпринимательство» и «Предпринимательство (Юниоры)».

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). От Татарстана по направлению «Предпринимательство» в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» прошли три команды. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. 

«От Татарстана по направлению „Предпринимательство“ в финал прошли три команды по два участника в каждой. Участников готовят и оценивают на конкурсе по семи модулям, в числе которых „Целевая аудитория“, „Маркетинг“, „Организация и планирование рабочего процесса“, „Финансы“, „Устойчивое развитие“. В эти дни будут самые ожесточенные баталии на конкурсе, надеемся, что наши участники покажут отличный результат», — подчеркнул Абдулганиев. 

По его словам, Министерство экономики РТ курирует подготовку молодых профессионалов по компетенциям «Предпринимательство» и «Предпринимательство (Юниоры)». 

В прошлом году в финале в Южно-Сахалинске победили казанские студентки Анастасия Тазиева и Камиля Гайнуллина, которые разработали мобильное приложение для туристов Quest Guide. 

«Эта победа далась нелегко. WorldSkills — достаточно серьезная конкурентная площадка, может быть, даже более конкурентная, чем рынок. К сожалению, в международном чемпионате WorldSkills компетенции „Предпринимательство“ пока нет, но в прошлом году в Будапеште на EuroSkills она была, и там были два представителя сборной России, один из которых был из Татарстана. В европейском конкурсе мы тоже стали лидерами», — отметил министр.

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