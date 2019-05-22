Жители Казани приведут в порядок два лесных массива в рамках акции «Чистые леса Татарстана»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 25 мая в Казани состоится республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». Добровольцы уберутся на двух площадках – напротив Республиканской клинической больницы (Оренбургский тракт, 138) и возле Казанского оптико-механического завода (ул. Липатова, 37), сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.



Акция стартует в 11 часов утра. Инвентарь и все необходимое будет выдаваться на месте.



Министерство лесного хозяйства РТ проводит акцию «Чистые леса Татарстана» с 2010 года. Волонтеры очищают территорию лесного фонда от твердых коммунальных отходов, сухостоя и валежника.

Мероприятия проводятся весной и осенью во всех районах республики, их постоянными участниками становятся сотрудники министерств, ведомств, учреждений, организаций, предприятий, арендаторы лесных участков и многие другие.



В этом году весенний этап акции стартовал 22 апреля, он продлится до 22 июня. По его итогам на сегодняшний день уже убрано и вывезено порядка 500 кубических метров ТКО.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.