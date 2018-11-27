Воркшопы, лектории и «Точка кипения»: как в Татарстане празднуют День предпринимательства

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани ко Дню предпринимательства запустят образовательную программу для самозанятых, откроют новое пространство для развития предпринимательских инициатив, проведут лектории, мастер-классы и воркшопы для бизнесменов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

«25 мая для самозанятых в рамках „Фабрики предпринимательства“ будет запущена новая образовательная программа», — отметил спикер, добавив, что проводиться она будет на базе Дома предпринимателя на ул. Петербургской, 28.

Всего в республике с 20 мая до 1 июля проведут более 15 воркшопов. Записаться на них можно, позвонив по номеру: 8 800-700-50-37. Абдулганиев также пригласил татарстанских бизнесменов на лектории 24 мая. В числе спикеров заявлены мировые и российские эксперты. На встрече участники обсудят лучшие практики проектного управления и его трансформацию в малом и среднем бизнесе, узнают о том, как начать свое дело с минимальным капиталом и продвигать бренд в современной цифровой реальности, а также о современных инструментах интернет-торговли и многом другом.

«Это для нас большая честь, и это накладывает ответственность, потому что, если предприниматель доверяет нам свое время, один из самых дорогостоящих ресурсов на сегодняшний день, мы должны готовить полезные и эффективные образовательные проекты», — подчеркнул министр.

Также ко Дню российского предпринимательства, 23 мая, в республике откроется проект «Точка кипения». Он направлен на организацию современной развивающей платформы для предпринимателей. «Точка кипения» — это пространство, удобное для совместной работы над проектами будущего. Каждый сможет организовать здесь независимое и бесплатное образовательное событие или принять в нем участие. Такие платформы появятся в Казани и Набережных Челнах.

«Проект направлен на объединение студентов, молодых ученых, предпринимателей для создания и продвижения инновационных проектов в республике Татарстан», — рассказал Абдулганиев.

В Татарстане проект создан благодаря государственному автономному учреждению «Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"» при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Министерства информатизации и связи РТ, Министерства экономики РТ и АНО «Платформа НТИ».





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