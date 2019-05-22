Выпускник татарстанской «Фабрики предпринимательства» открыл японскую парикмахерскую в Америке

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Выпускник «Фабрики предпринимательства» Ильназ Набиуллин открыл японскую парикмахерскую в Америке. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

«Ильназ Набиуллин сначала открыл сеть магазинов мужской бижутерии, а его следующий проект оказался очень перспективным — сеть японских парикмахерских „Чио Чио“. В этом году „Чио Чио“ появился и в Америке. Это лишь один примеров истории успеха выпускников фабрики, которые стали возможны в том числе благодаря качественной проработке бизнес-идеи с наставниками проекта», — отметил спикер.

К слову, 30% выпускников «Фабрики предпринимательства» запускают бизнес в сфере услуг.

Фарид Абдулганиев также подчеркнул, что на данный момент бизнесмены, закончившие «Фабрики предпринимательства», запустили 800 компаний, мероприятия проекта охватили 45 тыс. человек, а выпускниками курсов стали чуть менее 3,5 тыс. человек.

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