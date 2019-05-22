В казанском парке «Сосновая роща» отметят День химика

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 23 мая в казанском парке «Сосновая роща» состоится праздник, посвященный Дню работников химической промышленности. Его организаторами выступают руководство ПАО «Казаньоргсинтез» и администрация Кировского и Московского районов Казани.



Жителям и гостям столицы Татарстана будет представлена яркая концертная программа, также будут работать аниматоры.



Площадка празднования разместится на территории «химического» игрового комплекса в парке «Сосновая роща».



Начало программы в 14.30.

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