В казанском парке «Сосновая роща» отметят День химика

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 23 мая в казанском парке «Сосновая роща» состоится праздник, посвященный Дню работников химической промышленности. Его организаторами выступают руководство ПАО «Казаньоргсинтез» и администрация Кировского и Московского районов Казани.
Жителям и гостям столицы Татарстана будет представлена яркая концертная программа, также будут работать аниматоры.
Площадка празднования разместится на территории «химического» игрового комплекса в парке «Сосновая роща».
Начало программы в 14.30.