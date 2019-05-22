Члену Госсовета Китая рассказали о возможностях «Ансата» на Казанском вертолетном заводе

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В рамках рабочего визита в Татарстан член Госсовета Китая Ван Юн посетил Казанский вертолетный завод, гостя сопровождал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Ван Юн осмотрел производственные площадки завода, в частности, посетил агрегатно-сборочный и малярный цеха, ознакомился с линейкой выпускаемой вертолетной техники. Представители КВЗ рассказали о технических и функциональных возможностях производимых винтокрылых машин, а также проинформировали о модернизации предприятия.

«Господину Юну показали видеофильм о демонстрационном туре вертолета “Ансат” по странам Юго-Восточной Азии, который состоялся после участия Казанского вертолетного завода в международном авиасалоне в Чжухае (Китай). “Ансат” был представлен потенциальным заказчикам во Вьетнаме, Камбодже, Таиланде и Малайзии. В общей сложности летные показы посетили более 1 тыс. гостей, представлявших государственных и коммерческих эксплуатантов в данном регионе», – отметили в пресс-службе.

Казанский вертолетный завод находится в тесном взаимодействии с китайскими партнерами. В ноябре 2018 года холдинг «Вертолеты России» в рамках международного авиасалона Airshow China 2018 заключил контракт на поставку 20 вертолетов «Ансат» в интересах Ассоциации медицины катастроф Китайской Народной Республики. Машины будут переданы заказчику в многоцелевой комплектации.

Что касается истории сотрудничества Китая и Казанского вертолетного завода, то поставки авиационной техники в Поднебесную были начаты еще в 50-х годах прошлого века. За все время сотрудничества Китай приобрел 186 средних вертолетов, в том числе Ми-4, Ми-8, Ми-17 и Ми-17В-5.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.