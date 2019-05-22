Минтруд РТ подвел первые итоги пилотного проекта публичного формирования целей

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Благодаря работе пилотного проекта по формированию публичных целей органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением, в центрах занятости усилилась адресная работа с каждым обратившимся к ним человеком. Об этом рассказала член экспертной группы проекта Маргарита Максимова.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан выполняет данное направление своей работы по всем индикаторам. Теперь делается акцент на оказание адресной помощи. Это переход на оказание услуг и проведение социальной адаптации через социальный контракт. Работа с конкретным человеком, с конкретной проблемой. Раньше это тоже было, но сейчас это все актуализируется», — прокомментировала член экспертной группы от Минтруда, декан факультета социальной работы КГМУ Маргарита Максимова.

Также Максимова рассказала, что центрами занятости оказываются консультирование, психологическая помощь, помощь в трудоустройстве как в Республике Татарстан, так и по территории Российской Федерации, предоставляется возможность переобучения. Отдельно выделяются места для трудоустройства молодым специалистам.

Напомним, что еще в сентябре 2018 года в Татарстане стартовал пилотный проект по формированию публичных целей и задач органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением, в рамках которого стояла задача определить наиболее важные направления и индикаторы работы ведомств на следующий год с привлечением широкой общественности, экспертного сообщества и населения.

Публичное формирование целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественный контроль за их исполнением — новая форма учета мнения населения и открытости институтов власти РТ.

В проекте участвуют четыре министерства «социального блока»: Минздрав, Минобрнауки, Минкультуры и Минтрудсоцзащиты, которые чаще других взаимодействуют с гражданами.

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