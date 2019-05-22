(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В Италии перевернулся туристический автобус с россиянами, сообщает ТАСС.

«Авария произошла утром на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. По предварительной информации, автобус съехал с дороги, упал в овраг и перевернулся», – сообщает агентство.

В результате ДТП погибла одна женщина, предположительно – руководитель туристической группы. Еще несколько человек получили различные травмы.

На месте работают спасатели и специалисты, устанавливающие причины ДТП.

РБК сообщает, что, по неофициальной информации, на момент ДТП в автобусе находились десять россиян.

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