(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В Италии перевернулся туристический автобус с россиянами, сообщает ТАСС.
«Авария произошла утром на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. По предварительной информации, автобус съехал с дороги, упал в овраг и перевернулся», – сообщает агентство.
В результате ДТП погибла одна женщина, предположительно – руководитель туристической группы. Еще несколько человек получили различные травмы.
На месте работают спасатели и специалисты, устанавливающие причины ДТП.
РБК сообщает, что, по неофициальной информации, на момент ДТП в автобусе находились десять россиян.