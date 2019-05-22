Специальный интернет-сервис подскажет татарстанцам, как найти участок для праймериз «Единой России»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). На сайте предварительного голосования «Единой России» появился сервис, благодаря которому татарстанцы смогут без труда найти свой участок для праймериз. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» исполнительный секретарь казанского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Воронова.

«Найти счетный участок стало очень просто. На сайте предварительного голосования pg.er.ru мы выбираем регион, затем город или поселок, в котором проживаем. Вводим свой адрес и получаем наименование округа, адрес участка, время голосования и контактный телефон счётной комиссии», – отметила Воронова.

Как уточнила председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в Татарстане, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, количество счетных участков в Татарстане определено в соответствии с Положением о проведении предварительного голосования. «Согласно положению, на территории каждого одномандатного избирательного округа должно быть образовано не более 20% участков от общего количества избирательных участков в границах соответствующего округа. То есть не все счетные участки предварительного голосования совпадают с избирательными участками, образуемыми на реальных выборах», – пояснила Маврина.

Участки для голосования будут работать 26 мая с 8.00 до 20.00. За ходом голосования могут следить наблюдатели, направленные участниками предварительного голосования.

Избиратели получат по два бюллетеня: со списком кандидатов по одномандатным округам и по единому избирательному округу. Всего в республике будет выпущено 800 тысяч бюллетеней, 400 тысяч из которых - по одномандатным округам и 400 тысяч - по единому избирательному округу.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан состоится 26 мая 2019 года.

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