В Нижнекамском районе планируют построить 19 мини-ферм за год

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске обещают «взрывную деятельность» по созданию в районе мини-ферм. С 2015 года здесь построили 18 небольших молочных предприятий, а за предстоящие несколько месяцев обещают увеличить цифру в два раза – до 37, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Директор Управления сельского хозяйства и продовольствия Мунир Миннуллин отметил, что главное – желание.



«Земля есть, коровы есть, и желание огромное есть», – поделился он, отметив, что если у фермера есть две коровы, и он готов довести их число до пяти, республика выделяет на строительство небольшого коровника 200 тыс. рублей. Если есть три коровы, а в планах – восемь, то сумму на мини-ферму увеличивают до 400 тыс. рублей.



По словам Мунира Миннуллина, на первый взгляд задача построить два десятка коровников за год – трудновыполнимая, но на самом деле, все желающие фермеры хорошо подготовились, и проблем возникнуть не должно.



Новые фермы появятся в разных нижнекамских селах: от Простей до Кармалов. В этом году предстоит «взрывная деятельность», считает начальник Управления сельского хозяйства.



Если все пойдет по плану, то Нижнекамск может ворваться в пятерку районов в Татарстане, пользующихся этой программой. Самое главное – у сельчан появится крепкий бизнес, а у горожан – возможность покупать цельное молоко из первых рук. Обычно фермеры, имеющие подобные сравнительно небольшие хозяйства, продают молоко на рынках в Нижнекамске и Камских Полянах, а некоторые сдают сырье на молочный комбинат.

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