Татар-информ

22 мая 2019, 12:53

Политика

Все участки для праймериз «Единой России» в Казани получат бюллетени до конца дня

Политика

Все участки для праймериз «Единой России» в Казани получат бюллетени до конца дня

Фото: информационный центр ТРО ВПП

Для предварительного голосования в республике выпустили 800 тыс. бюллетеней, на каждый из которых наклеили специальную марку.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Все 72 счетных участка Казани до конца сегодняшнего дня получат бюллетени для предварительного голосования «Единой России», которое состоится 26 мая. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» исполнительный секретарь казанского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Воронова.

«В Казани образовано 72 счетных участка, в которых будут работать 286 членов счетных комиссий. Сегодня все председатели получат бюллетени и начнут соответствующую работу», – сказала Воронова. «Бюллетени доставят на все счётные участки в течение дня», – добавила она.  

Воронова напомнила, что в Казани самая большая партийная организация «Единой России», которая насчитывает более 22 тыс. членов. «Я надеюсь, что все наши партийцы активно примут участие в предварительном голосовании и придут на наши участки», – подчеркнула секретарь казанского местного отделения партии.

 Предварительное голосование партии «Единая Россия» состоится 26 мая 2019 года. По итогам праймериз будет сформирован список кандидатов в депутаты Госсовета РТ от партии власти. 

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