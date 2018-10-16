Госавтоинспекторы Казани проверят городские и междугородние автобусы

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Госавтоинспекторы Казани проведут массовые проверки городских и междугородних автобусов, рассказали в ведомстве.

«Очередной рейд пройдет завтра в Кировском районе города. Сплошным проверкам подвергнутся автобусы, осуществляющие регулярные и заказные перевозки по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам», – рассказали в ГИБДД.

Под пристальным вниманием ГИБДД окажутся водители, не соблюдающие правила перевозки пассажиров, управляющие автобусами без документов, а также неисправными транспортными средствами.

Если инспекторы выявят неисправности, они запретят эксплуатировать автобусы и отправят их на стоянку.

В ГИБДД отметили, что с начала этого года в Казани из-за нарушения ПДД водителями автобусов количество аварий возросло на 10%.

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