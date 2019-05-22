Татар-информ

22 мая 2019, 16:56

Экономика и финансы

В Иннополисе подписали соглашение, которое поможет фермерам сократить затраты на грузоперевозки

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Экономика и финансы

В Иннополисе подписали соглашение, которое поможет фермерам сократить затраты на грузоперевозки

Оптимизировать транспортные маршруты сельхозпроизводителям помогут Аналитический центр Минсельхоза РФ и «БАРС Груп».

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). На конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2019» в Иннополисе компания «БАРС Груп» и Аналитический центр Минсельхоза России подписали соглашение о взаимодействии, которое поможет сельхозпроизводителям оптимизировать грузоперевозки и сократить затраты.

«Данное соглашение является стратегически важным для нас. „БАРС Груп“ разработала концепцию агрологистики, которая автоматизирует процессы разработки (расчета) эффективных маршрутов грузоперевозок сельскохозяйственной продукции», — рассказал генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров. 

Таким образом, аграриям больше не придется составлять маршруты вручную. Кроме того, новые маршруты для перевозок сельхозпродукции будут более эффективными.

Отметим, что стороны соглашения будут также обмениваться информацией в области цифрового развития сельского хозяйства. В настоящее время Аналитический центр Минсельхоза России собирает и анализирует информацию о состоянии сельхозотрасли в регионах, муниципалитетах и хозяйствах для прогнозирования и принятия эффективных управленческих решений в области агропромышленных комплексов страны. Компания «БАРС Груп» является российским производителем ИТ-решений и экспертным центром в сфере государственной и корпоративной информатизации.

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