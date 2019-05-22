(Набережные Челны, 22 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах разыскивают водителя, который сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП, сообщает местная Госавтоинспекция.

Авария случилась на проспекте Мира у дома № 996. Неустановленный автомобилист, выруливая с проспекта Яшьлек на проспект Мира, на повороте сбил ребенка, который шел по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

В результате мальчик ударился головой, родные его отвезли в БСМП, где ему была оказана медицинская помощь.

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