Эксперт в Казани: Число регионов-участников WorldSkills Juniors за год в стране выросло до 76

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За год в нашей стране число регионов, которые запустили чемпионаты с участием юниоров по стандартам WorldSkills, выросло на 26 — до 76. Об этом рассказали сегодня в Казани участники круглого стола «Организация юниорских мероприятий WorldSkills», организованного в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

«В этом году в стране продолжает расти число регионов, которые запустили чемпионаты с участием юниоров. В рамках регионального этапа 2018 — 2019 прошло 76 региональных чемпионатов с участием юниоров. В 20 регионах страны соревнования прошли более чем по 10 компетенциям. Соревнования по пяти и более юниорским компетенциям прошли в 58 регионах. В настоящее время 52 региональные сборные включают участников-юниоров», — рассказал руководитель направления юниоров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия )» Алексей Федосеев.

В настоящее время насчитывается 84 юниорские компетенции, региональные соревнования прошли по 77 из них. Согласно данным докладчика, число участников региональных отборов в этом году выросло более чем в два раза и составило 6255 человек.

Участниками VII Национального финала стали более 300 юниоров из 53 регионов страны. Соревнования проходят по 48 компетенциям WorldSkills Russia Juniors. На мероприятии также было отмечено, что участниками

WorldSkills Juniors-2019 в Казани 22 — 27 августа станут конкурсанты в возрасте от 12 до 16 лет включительно. Соревноваться они будут по 13 компетенциям.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.