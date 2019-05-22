В «Хазинэ» откроется выставка «Русский букварь» в рамках празднования Дня славянской письменности

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 24 мая в Национальной художественной галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки «Русский букварь», приуроченной к празднованию Дня славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба музея.



На выставке зритель увидит один из самых известных проектов современного искусства: «Русский Букварь» (Москва – Санкт-Петербург, 2018), выполненный в популярном жанре книга художника (artist’s book), который соединяет в единое целое текст и изображение.



Кураторы проекта – ведущие московские художники и популяризаторы этого жанра Виктор Лукин и Михаил Погарский – пригласили наиболее интересных и близких им по духу художников из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, предложив им создать композиции, представляющие все буквы русского алфавита.





Их произведения должны были стать не учебником, не просто иллюстрацией одной из букв, а художественным высказыванием, неким арт-месседжем о родном языке.



В результате получилась серия из 33-х листов, выполненных в различных техниках печатной графики (линогравюра, шелкография, литография), которые помещены в твердый бокс. Тираж издания составил 60 экземпляров. Сегодня они хранятся в собраниях Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.



Казань в проекте представляет лидер современной печатной графики Татарстана, почетный член Российской академии художеств Александр Артамонов, который в технике офорта выполнил для букваря букву «П».



Создавая триаду буква-слово-картинка, Александр Артамонов углубился в лингвистические и мировоззренческие основы русского алфавита. Он нашел такой ряд слов-образов буквы «П», который дал ему возможность объединить в пространстве одного листа выдающиеся достижения человеческого разума: пирамиду, паровоз, пропеллер, и этапы своей собственной жизни, неразрывно связанные с историей страны (пионер) и историей искусства (портрет, пейзаж, перспектива).



Выставка продлится до 23 июня.

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