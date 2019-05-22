(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Житель Казани арендовал эвакуатор и украл чужой автомобиль, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«13 мая в полицию обратился 25-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный похитил его машину, а сумму ущерба оценил в 250 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

Полицейские провели расследование и вышли на другого 25-летнего казанца, у которого уже имелась судимость.

Молодой человек объяснил правоохранителям, что давно наблюдал за поврежденной машиной, которая стояла во дворе одного из домов. По его словам, автомобилем никто не пользовался, поэтому он, арендовав эвакуатор, вывез авто со двора и собирался ездить на ней сам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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