На набережной Кабана покажут дебютный фильм татарстанского режиссера Максима Кунина

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Два российских кинохита от крупнейшего российского фестивального дистрибьютора CINEPROMO и дебютный фильм татарстанского кинорежиссера Максима Кунина покажут казанцам на набережной озера Кабан 25 мая. Об этом сообщает дирекция «Время кино».

Откроет кинопоказ короткий метр «И тут он открывает глаза» от режиссера Сергея Васильева. Мелкий аферист после неудачного стечения обстоятельств оказывается на загробном суде в качестве подсудимого. Что интересно, его судьей становится человек, которому он буквально до смерти насолил еще при жизни. Возрастное ограничение: 16+.

Второй фильм «Небытие» режиссера Екатерины Волович повествует о Николае Васильевиче Гоголе, отбывающем заслуженную пенсию на «том свете». Внезапно он получает официальную бумагу о том, что его «никогда не было, нет и не будет, равно как и всех приписанных его авторству произведений». Абсурдность ситуации и бескомпромиссность заявителя способны убить автора повторно. Возрастное ограничение: 16+.

Завершится программа фильмом татарстанского режиссера Максима Кунина «Смерть бюрократа». По сюжету типичный чиновник-бюрократ умирает и попадает в загробное учреждение, где ему необходимо собрать все справки и документы, чтобы не попасть в ад. Но в итоге это оказывается совсем непросто. Возрастное ограничение: 12+.

Кинопоказы цикла «Время кино у озера Кабан» будут проходить еженедельно при условиях хорошей погоды. 1 июня под открытым небом планируется показ фильма Александра Митты «Сказка странствий».

Начало вечера в 21.00. Вход свободный.

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