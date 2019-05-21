Эксперт: Движение WorldSkills Juniors играет важную роль в профориентации школьников

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Движение WorldSkills Juniors в нашей стране играет важную роль в профориентации школьников. Об этом сообщил сегодня руководитель направления юниоров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Федосеев на круглом столе «Организация юниорских мероприятий WorldSkills» в рамках финала VII Национального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в Казани.

«Зачем нужно движение юниоров, и почему мы снижаем возраст участников? Это история по профориентации и про пробу настоящей профессиональной деятельности. Это важно для школьников при выборе дальнейшей учебы в СПО или в вузе. Школьники — это те, кого мы в большей степени хотели бы видеть участниками соревнований», — отметил он.

Алексей Федосеев сообщил важное нововведение этого года в рамках проведения регионального этапа чемпионата с участием юниоров. Это введение младших возрастных групп участников соревнований.

«По некоторым компетенциям у нас есть участники в возрасте от 12 и даже от 10 лет. Всего насчитывается 21 компетенция с пониженным возрастом. В общей сложности около 600 ребят младше 14 лет стали участниками соревнований», — сказал спикер.

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