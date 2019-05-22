Чистая прибыль «Татнефти» в I квартале выросла на 13 млрд рублей

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Совет директоров «Татнефти» во главе с Президентом Татарстана Рустамом Минихановым сегодня подвел итоги работы в первом квартале 2019 года. На заседании также обсудили вопросы повышения нефтеотдачи пластов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

За первые 3 месяца текущего года на месторождениях «Татнефти» добыто 7,2 млн тонн нефти. В эксплуатацию введены 130 новых добывающих и 88 нагнетательных скважин. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года выручка от реализации отгруженной продукции без учета НДС, экспортной пошлины и акцизов выросла на 39,1 млрд рублей и составила 205,1 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 13 млрд рублей и составила 50,3 млрд рублей. «Совет директоров обсудил информацию об использовании методов увеличения нефтеотдачи пластов. Отмечено, что за счет технологий МУН обеспечивается более 20% добычи нефти по компании. В соответствии со “Стратегией-2030”, предусматривающей рост добычи нефти до 38 млн тонн в год, доля добычи нефти за счет применения МУН составит около третьей части от всего объема», – отметили в пресс-службе.

Для формирования будущего пула технологий, направленных на повышение эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов, определены основные перспективные направления наукоемких разработок – внутрипластовое горение, ПАВ-полимерное заводнение, микробиологические методы, бинарные системы, закачка модифицированной воды и другие, по которым инициированы исследовательские работы. В настоящее время принято в тиражирование 11 технологий, проводятся опытно-промышленные работы по 34 технологиям, планируется проведение ОПР по 12 технологиям.

На заседании членам Совета директоров была представлена информация об оценках аналитиками фондового рынка инвестиционной привлекательности акций «Татнефти» в сравнении с иными ведущими компаниями отрасли, обсуждались основные вопросы, которые интересуют инвесторов компании.

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