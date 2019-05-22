Юных казанцев приглашают на открытый урок по гольфу

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Профессиональные мастера научат юных казанцев играть в гольф: покажут, как держать клюшку и бить по мячу, сообщает пресс-служба мэрии города Казани.
Занятие пройдет 25 мая в 18.00 на детской аллее Кремлевской набережной.
Знакомство детей с гольфом будет проходить в игровой форме с использованием легких и безопасных детских пластиковых клюшек.
Игра в гольф развивает мышление, улучшает осанку и зрение, а также учит выдержке, взаимовыручке и уважению, отмечают организаторы урока на Кремлевской набережной.
Занятие пройдет на бесплатной основе, поучаствовать сможет любой желающий.