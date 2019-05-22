Юных казанцев приглашают на открытый урок по гольфу

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Профессиональные мастера научат юных казанцев играть в гольф: покажут, как держать клюшку и бить по мячу, сообщает пресс-служба мэрии города Казани.

Занятие пройдет 25 мая в 18.00 на детской аллее Кремлевской набережной.

Знакомство детей с гольфом будет проходить в игровой форме с использованием легких и безопасных детских пластиковых клюшек.

Игра в гольф развивает мышление, улучшает осанку и зрение, а также учит выдержке, взаимовыручке и уважению, отмечают организаторы урока на Кремлевской набережной.

Занятие пройдет на бесплатной основе, поучаствовать сможет любой желающий.



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