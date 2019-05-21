Эксперт: Татарстан вошёл в топ регионов - активных участников WorldSkills Russia Juniors

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстан находится на третьем месте топа регионов, активно проводящих чемпионаты по стандартам WorldSkills с участием юниоров. Об этом сообщил сегодня руководитель направления юниоров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия )» Алексей Федосеев на круглом столе «Организация юниорских мероприятий WorldSkills» в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

«Соревнования в регионе проводятся по 53 компетенциям. На первом месте рейтинга Москва с 74 компетенциями, а на втором – Московская область с 69 компетенциями. Среди популярных компетенций дошкольное воспитание, предпринимательство и преподавание в младших классах, веб-дизайн и разработка», – сообщил он.

Участниками VII Национального финала стали более 300 юниоров из 53 регионов страны. Соревнования проходят по 48 компетенциям WorldSkills Russia Juniors. На мероприятии также было отмечено, что участниками WorldSkills Juniors-2019 в Казани 22 - 27 августа станут конкурсанты в возрасте от 12 до 16 лет включительно. Соревноваться участники будут по 13 компетенциям.

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