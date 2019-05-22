Муфтий РТ открыл мечеть «Нур» в Бавлинском районе

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин побывал в одном из самых отдаленных мухтасибатов – в Бавлинском муниципальном районе, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Главным поводом его рабочей поездки в Бавлы стало важное событие в жизни сельчан: здесь, в чувашском селе Потапово-Тумбарла, открылась мечеть. Наставления главы мусульман республики собрались послушать не только жители Потапово, но и жители близлежащих татарских деревень, а также имамы и гости из Лениногорска и Бугульмы.

Открывая мечеть, муфтий напомнил, что 21 мая является знаменательной датой в истории татарского народа – в этот день в 922 году, за 66 лет до официального принятия православия в России, в Волжской Булгарии был официально принят ислам. Он поздравил жителей с этим памятным днем и подчеркнул, что татары должны быть безмерно благодарны Всевышнему Аллаху, что он предопределил нашему народу ислам – религию истины, справедливости и доброты.

В заключение Камиль хазрат вручил благодарственное письмо за проявленные старания при возведении новой мечети в селе Потапово Даулятджану Ярмухамметову. На глазах у односельчан Даулятджан абый получил из рук муфтия Шахадатнамэ – свидетельство на право осуществлять религиозную деятельность в качестве имама мечети «Нур».

Мечеть «Нур» стала 12-й мечетью в Бавлинском районе. Несмотря на свои небольшие размеры, она стала долгожданным подарком для местных мусульман.

Имам-мухтасиб Бавлинского района Анвар хазрат Хамитов на торжественной церемонии открытия также поспешил поделиться радостью: в Бавлах на сегодняшний день строятся еще 3 мечети. Кроме того, мечеть в с. Потапово стала уже третьей мечетью, которая открылась в Татарстане в этом году в Рамазан: 11 мая в Актаныше открылась мечеть "Наиль", 17 мая в Нурлате открылась мечеть "Миннегель".

После завершения церемонии гости города направились на районный ифтар.



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