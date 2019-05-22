Стала известна цена нового российского электромобиля Zetta

(Казань, 22 мая, «Татар-информ). Новый российский электромобиль Zetta готовится появиться в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщают РИА Новости.

Базовая комплектация включает батарею на 200 километров хода и передний привод.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. По количеству деталей машина на 99% российская, лишь батарея импортируется из Китая.

По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России.

Экспортные продажи, по предварительным данным, могут составить порядка десяти тысяч машин.



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