Татар-информ

22 мая 2019, 10:00

Официальная хроника

Валентина Матвиенко поздравила Председателя Госсовета РТ с днем рождения

Официальная хроника

Валентина Матвиенко поздравила Председателя Госсовета РТ с днем рождения

Фото: архив kremlin.ru

Фарид Мухаметшин возглавляет парламент республики более четверти века.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня отмечает 72-летие. Одной из первых его поздравила Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, направив поздравительную телеграмму.

«Опытный и компетентный государственный деятель, талантливый и целеустремленный руководитель, вы многое делаете для законодательного обеспечения поступательного развития Татарстана, реализации его мощного социально-экономического потенциала», – написала Валентина Матвиенко. «Благодаря высокому профессионализму, ответственности, внимательному и отзывчивому отношению к людям вы пользуетесь авторитетом и уважением у всех, кто вас знает. Уверена, что ваша деятельность и в дальнейшем будет направлена на служение интересам республики, повышение благосостояния ее жителей», – отметила Председатель Совета Федерации ФС РФ.

Фарид Мухаметшин совмещает политическую работу с активной общественной деятельностью. Возглавляет республиканское общественное движение «Татарстан – новый век» — «Татарстан – яңа гасыр», является секретарем самого крупного регионального отделения партии «Единая Россия», возглавляет Совет Ассамблеи народов Татарстана. Фарид Мухаметшин стал первым представителем Татарстана в составе российской делегации, удостоенным знака отличия Совета Европы с присвоением звания Почетного члена за активную работу в этой авторитетной европейской организации.

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