В Роскачестве рассказали об уловках производителей при маркировке молочной продукции

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Специалисты Роскачества проверили, выполняют ли требования новых правил маркировки производители молочной продукции с заменителями молочного жира, сообщает ТАСС.

Проверке подверглись 535 упаковок молочных продуктов, среди которых сметаны, йогурты, масло, молоко, кефир, творог, сыр и творожные сырки. Нарушения были обнаружены в пяти товарах в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла.

С 11 января в названии и описании продукции с заменителем молочного жира не могут использоваться слова, образованные от названий молочных продуктов.

Так, в наименовании «Сырок глазированный с ванилином с заменителем молочного жира с массовой долей жира 23%» (АО «Дмитровский молочный завод») отсутствовала информация о содержании растительных жиров. «Плавленый сыр сливочный с массовой долей жира в сухом веществе 50%», изготовленный ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» под торговой маркой «Переяславль», не соответствовал требованиям, так как его название включало «молочный» термин.

По итогам проверки специалисты Роскачества выяснили, что доля продукции с нарушениями в маркировке составляет порядка 1%. В результате производители стали называть свои продукты более лаконично: «десерт», «паста», «заменитель».

С 1 июля вступит в силу еще одно правило - молочные продукты в каждом торговом зале должны будут выкладываться отдельно с указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира.



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