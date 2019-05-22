Татар-информ

22 мая 2019, 23:28

Здоровье и среда

На ликвидацию тления полигона в Нижнекамском районе израсходовали 11 тыс. кубометров грунта

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Здоровье и среда

На ликвидацию тления полигона в Нижнекамском районе израсходовали 11 тыс. кубометров грунта

Фото: e-nkama.ru

По словам Айдара Метшина, для того, чтобы засыпать тлеющие ТБО, на полигон завезли более 11 тыс. кубометров земли.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Тление на полигоне около села Сарсаз-Бли в Нижнекамском районе полностью ликвидировано. Работы велись целую неделю круглосуточно в две смены по 12 часов каждая, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

По словам мэра Нижнекамска Айдара Метшина, для того, чтобы засыпать тлеющие ТБО, на полигон завезли более 11 тыс. кубометров земли.

Градоначальник также рассказал, что максимальное число спецтехники на полигоне достигало 25 машин – в итоге участки тления общей площадью 600 кв. м. постепенно сокращались, и в 3:30 утра 19 мая последствия пожара были полностью ликвидированы.

Для расследования ЧП была создана специальная комиссия. По словам Айдара Метшина, все действия сотрудников и руководителей эксплуатирующей полигон компании, отношение соответствующих надзорных органов будут тщательно проверены, и виновные понесут наказание по всей строгости закона.

 

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