Татар-информ

22 мая 2019, 09:29

Происшествия

С территории детсада в Челнах спасатели вывезли птенца, из-за которого на детей нападали вороны

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Происшествия

С территории детсада в Челнах спасатели вывезли птенца, из-за которого на детей нападали вороны

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Случай произошел в детском саду «Зернышко».

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). С территории детсада в Челнах спасатели вывезли птенца, из-за которого на детей нападали вороны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне утром в МЧС поступило сообщение о том, что в детском саду "Зернышко" на детей нападают птицы. На место выехали сотрудники Набережночелнинского ПСО», – рассказали в министерстве.

Как выяснилось, на территории учреждения из гнезда выпал вороненок, из-за чего взрослые особи вели себя агрессивно и отгоняли от птенца детей и воспитателей.

Прибывшие на место спасатели забрали вороненка и вывезли его в безопасное место.

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