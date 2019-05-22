(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). С территории детсада в Челнах спасатели вывезли птенца, из-за которого на детей нападали вороны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Накануне утром в МЧС поступило сообщение о том, что в детском саду "Зернышко" на детей нападают птицы. На место выехали сотрудники Набережночелнинского ПСО», – рассказали в министерстве.
Как выяснилось, на территории учреждения из гнезда выпал вороненок, из-за чего взрослые особи вели себя агрессивно и отгоняли от птенца детей и воспитателей.
Прибывшие на место спасатели забрали вороненка и вывезли его в безопасное место.