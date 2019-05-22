Производство стиральных машин Haier в Челнах запустят в третьем квартале 2019 года

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Новый завод по производству стиральных машин в Набережных Челнах введут в эксплуатацию в третьем квартале этого года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела машиностроительного комплекса Минпромторга РТ Иван Колчин.

«В настоящее время завершается строительство первого завода по производству стиральных машин (ООО „Хайер Лаундри РУС“) в Набережных Челнах. Ввод завода в эксплуатацию запланирован в третьем квартале этого года», — отметил Колчин.

По его словам, на заводе будет создано 420 новых рабочих мест.

Также в этом году запланирован ввод в эксплуатацию производственной линии по сборке телевизоров компании Haier. Производство будет организовано на территории Камского индустриального парка (КИП) «Мастер» в Набережных Челнах, рассказал собеседник агентства.

«Татарстан несколько лет активно сотрудничает с компанией Haier — одним из мировых лидеров по разработке инновационных решений в области бытовых приборов, климатической техники и потребительской электроники», — напомнил Колчин.

В апреле 2016 года на территории КИП «Мастер» был запущен завод по производству холодильников ООО «Хайер Фридж РУС». В апреле 2019 года он выпустил 500-тысячный холодильник Haier. Сегодня на заводе работает 455 сотрудников и около тысячи в смежных предприятиях. Уровень локализации поставщиков составляет 30%, резюмировал представитель Минпромторга РТ.

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