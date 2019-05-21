Минпромторг РТ: В 2020 году ожидаем начало выпуска продукции КАМАЗа и китайской Weichai Power

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Начало выпуска индустриальных двигателей на совместном предприятии ПАО «КАМАЗ» и китайской компанией Weichai Power Co. Ltd. запланировано на 2020 год. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела машиностроительного комплекса Минпромторга РТ Иван Колчин.

«Это предприятие специализируется на производстве индустриальных дизельных и газовых двигателей объемом более 17 литров, мощностью до 2000 кВт, которое планируется разместить на площадях дочернего предприятия КАМАЗ. К 2020 году ожидаем начало выпуска продукции», — отметил Колчин.

По его словам, новые моторы подходят для судостроения, электрогенераторов и большегрузной спецтехники. Предполагается, что основным регионом сбыта двигателей станут страны СНГ и Таможенного союза Евразийского экономического союза.

В данный момент между предприятиями ведется обсуждение деталей проекта, уточнил представитель Минпромторга РТ.

Вопрос о сотрудничестве компании «КАМАЗ» с китайскими предприятиями в области автомобильных двигателей был затронут на деловом форуме «Татарстан — Фуцзянь» в КНР в мае 2018 года. В сентябре прошлого года в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству индустриальных двигателей на территории России между ПАО «КАМАЗ» и китайской компанией Weichai Power Co. Ltd, напомнил собеседник агентства.

Кроме того, КАМАЗ совместно с другими китайскими партнерами запустил в Набережных Челнах линию по производству сцеплений для грузовых автомобилей. Совместное предприятие запущено в 2017 году и ориентировано на российский и внешний рынки сбыта, а также под потребности ПАО «КАМАЗ», заключил Колчин.

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