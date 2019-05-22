(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). После массовой гибели рыбы в Нурлатском районе РТ возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Нурлатская прокуратура провела проверку по материалам инспектора отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ. Специалисты выяснили, что в начале апреля в пруду Алтынка в Селенгушском сельском поселении произошел массовый мор рыбы», – рассказал Галиев.

По предварительным данным, причиной случившегося стал несанкционированный сброс воды. Ущерб водным ресурсам оценили в 252 тысячи рублей.

По данному факту Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны водных биологических ресурсов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.