Татар-информ

22 мая 2019, 09:11

Происшествия

После массовой гибели рыбы в Нурлатском районе РТ возбуждено уголовное дело

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Происшествия

После массовой гибели рыбы в Нурлатском районе РТ возбуждено уголовное дело

Мор рыбы произошел в пруду Алтынка в Селенгушском сельском поселении.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). После массовой гибели рыбы в Нурлатском районе РТ возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Нурлатская прокуратура провела проверку по материалам инспектора отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ. Специалисты выяснили, что в начале апреля в пруду Алтынка в Селенгушском сельском поселении произошел массовый мор рыбы», – рассказал Галиев.

По предварительным данным, причиной случившегося стал несанкционированный сброс воды. Ущерб водным ресурсам оценили в 252 тысячи рублей.

По данному факту Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны водных биологических ресурсов.

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