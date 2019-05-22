Пожилой мужчина получил ожоги лица на ночном пожаре в Альметьевском районе

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Пожилой мужчина пострадал на ночном пожаре в Альметьевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В 01.37 в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Урсалабаш на улице Ахмадуллина горит бревенчатый дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На тушение отправились пожарные ПСЧ № 32», – уточнили в МЧС.

На месте огнеборцев встретили соседи, которые рассказали, что в доме нет людей. На момент их прибытия, здание было охвачено пламенем целиком, крыша частично обрушилась.

В результате пожара пострадал 80-летний мужчина. С ожогами лица его госпитализировали в Альметьевскую ЦРБ.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пользования электрооборудованием.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.