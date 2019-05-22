Главный онколог Минздрава назвал продукты, вызывающие рак

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Жирная пища, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака, заявил главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн. Об этом сообщает РИА Новости.

«Жирная пища, пищевые добавки различные, в том числе — которые употребляются в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, а именно злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и ожирение. Это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными», — сказал Андрей Каприн на пресс-конференции, приуроченной ко Дню диагностики меланомы.

Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков добавил, что важно диагностировать эту болезнь на ранней стадии.

Он отметил, что выявляемость меланомы на первой или второй стадии сейчас составляет 79%. «Это очень неплохо, потому что при такой стадии десятилетняя выживаемость составляет 90%», — пояснил Поляков.

По его словам, риск развития меланомы во многом зависит от внимания человека к собственному организму. «Нужно обращать внимание на пигментные невусы, то есть родинки, как их называют в народе, и обращать внимание на их изменения: на рост, изменение цвета, появление нового новообразования на коже в том месте, где его раньше не было, на изменения, которые заключаются также в появлении раздражительности, кровоточивости», — рассказал он.

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