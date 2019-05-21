Минниханов примет в Казани делегацию Китая и даст старт строительству завода самолетов Т-500

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует встречу с делегацией из Китая, которую возглавляет Член Госсовета КНР Ван Юн. В планах руководителя республики также участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2019), которая откроется в Иннополисе. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Рабочий день Президента РТ начнется с заседания совета директоров «Татнефти», Рустаму Минниханову доложат об итогах работы нефтяной компании за четыре месяца 2019 года. Следом за этим Президент РТ планирует провести совещание с руководителями малых нефтяных компаний Татарстана.

Ближе к полудню Рустам Минниханов примет в своей резиденции делегацию Китая и проведет переговоры с ее руководителем, Членом Госсовета КНР Ваном Юном. Как уточнила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, делегация приехала в Россию для участия в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству «Волга-Янцзы», которое состоится в Чебоксарах 23 мая. «Господин Ван Юн воспользовался возможностью, чтобы посетить Казань и провести встречу с Президентом Татарстана, чтобы обсудить новые возможные направления сотрудничества», – сказала Галимова.

Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует посетить Иннополис, где состоится открытие конференции ЦИПР-2019. Ожидается, что Президент РТ ознакомится с выставочной экспозицией и примет участие в пленарном заседании конференции «Экономика в цифре. Трансформация государства и бизнеса». На заседание также приглашены глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, руководитель АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, председатель правления ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

В ходе конференции ЦИПР-2019 состоится торжественная церемония начала строительства сборочного производства самолетов малой авиации Т-500 и аэродрома экспериментальной авиации в Республике Татарстан. Участие в церемонии планируют принять Президент РТ Рустам Минниханов и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

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