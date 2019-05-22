Татар-информ

22 мая 2019, 08:15

Экономика и финансы

Совместные производства, экспорт пластика и ГМТ-автобусы: сотрудничество РТ и Китая в промышленности

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Экономика и финансы

Совместные производства, экспорт пластика и ГМТ-автобусы: сотрудничество РТ и Китая в промышленности

Фото: архив/Михаил Захаров

Татарстан и китайская компания Wanhua Chemicals планируют создать совместное производство полиуретановых компонентов.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Совместные проекты являются потенциалом развития сотрудничества между компаниями Татарстана и Китая, рассказал ИА «Татар-информ» заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алексей Савельчев.

«Прорабатываются направления сотрудничества с китайской компанией Wanhua Chemical Group. Ведутся переговоры с компанией Wanhua Chemicals из провинции Шаньдун в области производства и применения полиуретанов и компонентов полиуретановых систем, в том числе создания совместного производства полиуретановых компонентов», — отметил Савельчев.

По его словам, в настоящее время на ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез» налажены взаимодействия с предприятиями КНР по экспорту каучуков, пластиков и поликарбонатов. 

Он также отметил, что АО «РариТЭК Холдинг» совместно с китайской компанией Beiqi Foton Motor Co., Ltd разрабатывают и производят городские автобусы LOTOS, использующие в качестве топлива природный газ метан. 

«На сегодняшний день компанией Beiqi Foton Motor Со., Ltd, по заказу ООО „РМЗ РариТЭК“, ведется разработка конструкторской документации для последующей сертификации и производства автобусов на производственных площадях ООО „РМЗ РариТЭК“», — рассказал собеседник агентства.

Реализация китайской стороной инвестиционных проектов в сфере машиностроения являются стимулирующими для реализации проектов в других сферах промышленности, подчеркнул замглавы Минпромторга РТ. Например, после запуска завода китайской корпорации «Хаер» по производству холодильного оборудования резидентом ТОСЭР «Набережные Челны» стала китайская компания INDEL (ООО «Индел»), которым реализуется проект по производству полимерных комплектующих для бытовой техники Haier, добавил он.

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