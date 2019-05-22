Первый в 2019 году стритбольный турнир Red Bull Reign пройдет в Казани

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). 25 мая 2019 года в парке «Горкинско-Ометьевский лес» Казани пройдет первый в этом году стритбольный турнир Red Bull Reign, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Стритбольный турнир в рамках фестиваля «Позитив улиц» пройдет по правилам FIBA 3x3, но с уникальной спортивной составляющей. Каждая игра будет длиться 10 минут с ограничением в 21 очко.

По сравнению с прошлым годом несколько изменились правила подсчёта очков в групповом турнире. За победу в матче даётся 5 баллов. Ещё 6 бонусных баллов получает команда, которая набрала больше всех в группе очков по сумме сыгранных матчей. Команда, продемонстрировавшая самые высокие скорости, хорошую физическую подготовку, командное взаимодействие, а главное, точность, будет вознаграждена победой.

Национальный финал, где сильнейшие команды сразятся за право оказаться в Торонто в сентябре 2019 года, состоится 21 июля в Ростове-на-Дону.

Регистрация для команд уже открыта: https://www.redbull.com/ru-ru/events/reign-russia

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